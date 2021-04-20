Bayburt'ta kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta bir kişinin evine giderek kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını aldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bayburt'ta bir kişinin evine giderek kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını aldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliler, merkeze bağlı Rüştü köyünde yaşayan E.K'nin evine giderek kimlik bilgilerini kullanıp ziynet eşyası ve parasını istedi.

Bunun üzerine E.K, evinde bulundurduğu yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını şahıslara teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.K'nin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu şüphelilerin V.T, S.Ş. ve A.B. olduğunu belirleyerek Diyarbakır güzergahına doğru seyahat halinde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, Diyarbakır'da jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla üzerlerinde ziynet eşyası ve parayla yakalandı.

Bayburt'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para E.K'ye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Turgut Özal Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayburt'ta kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:55:50. #1.15#

title