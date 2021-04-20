Bayburt'ta kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta bir kişinin evine giderek kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını aldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bayburt'ta bir kişinin evine giderek kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını aldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliler, merkeze bağlı Rüştü köyünde yaşayan E.K'nin evine giderek kimlik bilgilerini kullanıp ziynet eşyası ve parasını istedi.

Bunun üzerine E.K, evinde bulundurduğu yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını şahıslara teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.K'nin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu şüphelilerin V.T, S.Ş. ve A.B. olduğunu belirleyerek Diyarbakır güzergahına doğru seyahat halinde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, Diyarbakır'da jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla üzerlerinde ziynet eşyası ve parayla yakalandı.

Bayburt'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para E.K'ye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci