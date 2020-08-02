Bayburt'ta kasapların kıyma mesaisi Bayburt'ta kurban kesimlerinin ardından bayramın üçüncü gününde de kasapların kıyma mesaisi başladı.

Bayburt'ta kurban kesimlerinin ardından bayramın üçüncü gününde de kasapların kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramının ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci ve üçüncü gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramında kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasaplar kıymanın kilosunu 2 liradan çektiklerini söyledi.

Bayramda dükkanlarını açtıklarını aktaran Kasap Murat Sönmez, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 2 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA