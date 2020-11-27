Karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Karla mücadele çalışmaları sürüyor

27.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:32

Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Aydıntepe ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde kar ve tipinden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine 5 saatlik çalışmanın ardından bu köyün yolunu ulaşıma açtı.

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İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Karla mücadele çalışmaları sürüyor
Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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