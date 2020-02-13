Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

13.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:00
Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

'ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bayburt Belediye Başkanı , farklı noktalarda devam eden karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Pekmezci, burada yaptığı konuşmada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün raporu doğrultusunda, karla mücadele ekiplerini araç gereçleriyle hazır hale getirdiklerini söyledi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için hazır bir şekilde beklemeye başladıklarını dile getiren Pekmezci, "Kar yağışının etkisi göstermeye başlamasının ardından sahaya çıkan ekiplerimiz, çalışmalarını yaklaşık 24 saattir devam ettiriyorlar. Çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerimizle bir bütün şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. " ifadesini kullandı.

Pekmezci, şehir merkezinde ana arterler, mahalle ve sokak bağlantılarıyla her hangi bir kapalı yol ağı bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek adına da ekiplerimiz tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam edecektir."

Pekmezci'ye incelemelerinde, belediye başkan yardımcısı Süreyya Türkmenli ile Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker de eşlik etti.

Kaynak: AA
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