Bayburt'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Bayburt'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

20.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:06
Bayburt'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için yola çıkan 3 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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