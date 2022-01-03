BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ - Haberler
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BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışını horon oynayarak kutlayanlar, karın keyfini araç arkasına iple bağladıkları şambrelle kayarak çıkardı.

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışını horon oynayarak kutlayanlar, karın keyfini araç arkasına iple bağladıkları şambrelle kayarak çıkardı.

Merkeze bağlı Arpalı beldesi, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Beldede, kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, trafiğe kapalı alanda aracın arkasına iple bağladıkları şambrel üzerinde kayarak karın keyfini yaşadı. Çocuklarda şambrelle kayarak doyasıya eğlendi, kimi vatandaş da kar yağışını horon oynayarak kutladı.

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

BAYBURT'TA ŞAMBRELLİ KAYAK KEYFİ

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