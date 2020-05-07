Bayburt'ta karantina süresi dolan 138 kişi fidan hediye edilerek memleketlerine uğurlandı

Moldova ile Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bayburt'ta yerleştirildikleri yurtta karantina sürelerini tamamlayan 138 kişi, birer fidan hediye edilerek memleketlerine uğurlandı.

Moldova ile Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bayburt'ta yerleştirildikleri yurtta karantina sürelerini tamamlayan 138 kişi, birer fidan hediye edilerek memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Moldova ile Almanya'dan getirilen 2'si bebek 138 kişinin, 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Bayburt Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan Fahriye Kız Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara, Orman Genel Müdürlüğü görevlilerince çam fidanı hediye edildi.

Bazı vatandaşlar, kendilerine hediye edilen fidanları Bayburt Gençlik ve Spor Müdürü Adem Köse ile yurdun bahçesinde toprakla buluşturdu.

Fidan dikiminin ardından vatandaşlar, otobüslerle yaşadıkları kentlere uğurlandı.

Moldova'da yaşayan Türkiye vatandaşı Natilia Hadjipol, Türkiye'ye getirilmeleri ve sunulan imkanlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle insanların büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Hadjipol, "Moldova'da Türkiye Büyükelçiliğine başvurdum. Büyükelçilik çalışanları, birkaç gün içerisinde bize dönüş yaptı. Daha sonra Türkiye'ye getirilerek Bayburt'taki yurtlara yerleştik. Kaldığımız yurt çok güzeldi ve temizdi. Görevliler bizlerle çok iyi ilgilendi." dedi.

İş insanı Nazım Yücel ise Moldova'dan Bayburt'ta getirilmeleri ve Bayburt'taki yurtlara yerleştirmelerinin çok güzel karşılama ve organizasyonla yapıldığını aktardı.

Yurt odalarındaki hazırlık ve hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Yücel, şunları söyledi:

"Genel anlamda çok memnun kaldığımız bir karantina süreci geçirdik. Bugün karantina süreci bitti ve memleketlerimize gidiyoruz. Bu süreçte katkılarını sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, kurum müdürleri ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz."

Kaynak: AA