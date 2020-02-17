Bayburt'ta kar yığınları şehir dışına taşınıyor

17.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:25

Bayburt kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yol ve kaldırım kenarlarında biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.



Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına maruz kalan Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 18 derecelere kadar düştüğü Erzincan'da Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Kaldırım ve caddelerde biriken tonlarca kar, iş makineleri yardımıyla önce toplanıyor ardından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.



"Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor"



Bayburt'ta kar yığınlarının şehir dışına taşındığını belirten vatandaşlar, "Bayburt'ta önceki günlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 20 santime kadar ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara doldurup şehir merkezinin dışına taşıyor. Kar yağışının ardından da soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. Geceleri sıfırın altında 17-18 derecelere kadar düşmeye başladı" dediler. - BAYBURT

Kaynak: İHA