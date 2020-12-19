Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

19.12.2020 23:34 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:40

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt kent merkezinde gece saatlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt'u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Bayburt Belediyesi ekipleri gece saatlerinde karla mücadele ve buzlanma ihtimali olan yollarda tuzlama çalışmasına başladı. - BAYBURT

Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Falcao Neymar Fatih Terim Ali Şansalan Samet Aybaba
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayburt'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü | Haberler.com Yerel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 23:40:34. #1.14#
title