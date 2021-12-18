Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan Kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışına sevinen bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi mevkisinde sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet eden ekipler, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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