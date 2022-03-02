Kar yağışı etkili oldu
AA, Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta kar yağışı sebebiyle kent merkezi beyaza büründü.
BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kar yağışı sebebiyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve bazı yollar karla kaplandı.
Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.