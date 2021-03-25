Bayburt beyaza büründü
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Bayburt beyaza büründü

25.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:12

Bayburt beyaza büründü Bayburt'ta mart ayının 25'inde görülen kar yağışı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü etkin kıldı.

Bayburt beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt'ta mart ayının 25'inde görülen kar yağışı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü etkin kıldı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Güne beyaz örtüyle uyanan Bayburtlular, sabah yola koyulmadan önce araçlarının üzerini kardan temizledi.

Mart ayında yağan kar yağışının kendisini çocuklar gibi sevindirdiğini ifade eden araç sürücüsü, "Bayburt'a kar yakışıyor. Mikroplar kırılıyor. Mutluyuz halimizden" dedi.

Öte yandan kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kapanan köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için de İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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