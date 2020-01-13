Bayburt'ta kar yağışı
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Bayburt'ta kar yağışı

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü.

13.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:33
Bayburt'ta kar yağışı

'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.


Bayburt ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt - Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.


Bayburt kent merkezinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasına başlarken bazı vatandaşlar da karın tadını çıkardı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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