Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Haberler
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Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden Bayburt'a gelmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 600 rakımlı Şehitlik mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Konursu Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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