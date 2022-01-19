Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verilecek - Haberler
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Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verilecek

Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verilecek
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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