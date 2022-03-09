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Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden, kent genelindeki tüm okulların öğleden sonrası için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine de bu kapsamda ara verildi.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Bayburt, kar, Güncel, Haberler

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