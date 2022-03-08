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Bayburt'ta kar etkili oluyor

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta kar etkili oluyor

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı.

Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.

Kar, il merkezinin yanı sıra Kop Dağı ve Vauk Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Kentte karın ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Toros Dağları, Bayburt, kar, Güncel, Haberler

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