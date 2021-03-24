Bayburt'ta kar etkili oluyor
24.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:54
Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar yoğun kar altında ulaşımda güçlükler yaşadı.
Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.
Belediye ve Karayolları ekipleri, yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci