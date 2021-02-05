Bayburt'ta kar etkili oluyor
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Bayburt'ta kar etkili oluyor

05.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:41
Bayburt'ta kar etkili oluyor

Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Karın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar yoğun kar altında yürümekte zorlanırken araçlar da güçlükle ilerleyebildi.

Karayolları ve belediye ekipleri, yağış sonrası sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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