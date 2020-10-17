Bayburt'ta kapalı otoparkın temeli törenle atıldı

Bayburt'ta yapılacak kapalı otoparkın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Bayburt'ta yapılacak kapalı otoparkın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, projenin hayata geçecek olmasından dolayı heyecan duyduklarını söyledi.

Otoparkın kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Epcim, "Özellikle şehir merkezindeki yoğunlaşmayı azaltacaktır. Açılışını da yapmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşarız diye ümit ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2021 yılının ağustos ayında burada açılış töreninde bir arada olmayı ümit ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de kentin en önemli sorunlarından birini otopark olduğunu ifade etti.

Pekmezci, 180 araç kapasiteli otoparkın temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "5,6 milyon lira bedelli, 4 katlı, 4 bin 500 metrekare alan üzerinde otopark yapmayı arzu ettik ve bugün, burada sizlerle birlikte temelini atmanın mutluluğunu yaşayacağız. Otopark çevreye bir canlılık ve hareket sağlayacaktır." diye konuştu.

Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende otoparkın temeli dualarla atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci