Bayburt'ta kapalı olması gereken kahvehanelerdeki 12 kişiye idari para cezası uygulandı
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Bayburt'ta kapalı olması gereken kahvehanelerdeki 12 kişiye idari para cezası uygulandı

Bayburt'ta kapalı olması gereken kahvehanelerdeki 12 kişiye idari para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 kahvehanede bulunan 12 kişiye idari para cezası verildi.

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 kahvehanede bulunan 12 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 kahvehanenin yasağa rağmen açık olduğunu tespit etti.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, iş yerlerinde bulunan 12 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, yapılan diğer uygulamalarda, farklı suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir kişinin üst aramasında da tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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