Bayburt'ta kapalı köy yolu bulunmuyor
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Bayburt'ta kapalı köy yolu bulunmuyor

24.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:15
Bayburt'ta kapalı köy yolu bulunmuyor

Kar yağışının aralıklı olarak 2 gündür etkili olduğu Bayburt'ta kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kar yağışının aralıklı olarak 2 gündür etkili olduğu Bayburt'ta kapalı köy yolu bulunmuyor.

Bayburt kent merkezi yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünürken yüksek kesimlerde tipiyle birlikte sürgünde etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte İl Özel İdaresi ekipleri köy yolarında Bayburt Belediyesi ekipleri de şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarında yoğun gayret gösteriyor.

Kar yağışının etkili olduğu akşam saatlerinden itibaren karla mücadeleye başlayan belediye ekipleri çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor. Ayrıca Bayburt Belediyesi'nin kentte bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği kışla çeşmesi rampası kar ve buz eritme sistemi de sınavı geçti. Sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası hainle gelen rampada sistem sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İl Özel İdaresi ekipleri de özellikle yüksek kesimde bulunan Aydıntepe ilçesi - Çaykara yolu güzergahındaki köy yollarında herhangi bir ulaşımda aksama yaşanmaması için 7/24 çalışmaları sürdürüyorlar.

Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, her şartta, her koşulda Bayburt'a hizmet etmeye devam ettiklerini ifade ederek kar ve tipiden dolayı kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti. - BAYBURT

Bayburt'ta kapalı köy yolu bulunmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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