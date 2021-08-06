Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta kamyonetin ağaçlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bayburt'ta kamyonetin ağaçlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hamdi Seçkin yönetimindeki 69 AF 720 plakalı eşya yüklü kamyonet, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Sinan Tütüneken, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Seçkin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tütüneken'in tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı! 50 koyun telef oldu
Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı! 50 koyun telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'ta kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:29:58. #1.15#

title