Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor

Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - Haberler | Güncel

BAYBURT merkezde yer alan Saat Kule Meydanı'ndan tarihi Bayburt Kalesi'nin manzarasını kapatan 6 ve 4 katlı iki binanın 2'şer katı kamulaştırılarak yıkımına başlandı.

BAYBURT merkezde yer alan Saat Kule Meydanı'ndan tarihi Bayburt Kalesi'nin manzarasını kapatan 6 ve 4 katlı iki binanın 2'şer katı kamulaştırılarak yıkımına başlandı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Yıkımların ardından Saat Kule Meydanı'ndan tarihi mirasımız olan Bayburt Kalesi'ni rahatlıkla izleme fırsatı olacak" dedi.

Kentte Saat Kule Meydanı'ndan 3 bin yıllık tarihi Bayburt Kalesi'nin görünüşünü engeleyen 2 bina için harekete geçildi. 6 ve 4 katlı iki binanın 2'şer katı kamulaştırılarak yıkımına başlandı. Yıkımların tamamlanmasının ardından Saat Kulesi Meydanı ile Bayburt Kalesi bütünleşecek, kentte gelen turistler şehir merkezinden 2 tarihi yapının fotoğrafını aynı karede çekebilecek.

'SAAT KULESİ İLE KALE BÜTÜNLEŞECEK'Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kent merkezinde yer alan tarihi yapıların önünü kapatan 2 binanın üst katlarını ortadan kaldırmak amacıyla proje hazırladıklarını belirterek, "İhalesini yaptıktan sonra hemen işe koyulduk ve şu anda yıkım işlemleri güvenlik önlemleri altında titiz bir şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burada Saat Kulesi ve tarihi Bayburt Kalesi'nin bütünleştiği bir görüntü oluşacak. Saat Kule Meydanı'ndan tarihi mirasımız olan Bayburt Kalesi'ni rahatlıkla izleme fırsatı olacak. Çekilen fotoğraflarda Bayburt Kalesi ve Bayburt Kulesi'nin de bütünleştiğini göreceğiz" dedi.'KALENİN GÖRÜNTÜSÜ AÇILACAK'Kent sakini Ozan Aydoğdu, çalışmaların çok yerinde olduğunu ifade ederek, "Bu çalışmalarla kalenin görüntüsü açılacak. Meydandan fotoğraf çekerken, Bayburt Kalesi'nin görüntüsü daha net görünecek. Ayrıca bu durumun turizme de katkısını olacağına inanıyorum" diye konuştu.Binaların kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Gökhan Yakut da, çalışmaların çok yerinde olduğunu belirtti.

Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Şahin İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'ta kale manzarasını kapatan 2 bina tıraşlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:25:55. #1.16#

title