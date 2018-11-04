Bayburt'ta "Kadrajımdaki Kültürler" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Deneğince Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen "Kadrajımdaki Kültürler" sergisi fotoğrafseverlerle buluştu.

Anadolu'nun köklü kültür geçmişine sahip illeri arasında yer alan Bayburt, Mardin ve Şanlıurfa kültürlerinin yansıtıldığı sergi, Bayburt Valiliği önünde açıldı.

Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Deneği Başkanı ve fotoğraf eğitmeni Zeynel Abidin Öztürk, yaptığı konuşmada, sergide yer alan fotoğrafların proje kapsamında fotoğraf eğitimi alan kursiyerlerin bir yıl boyunca Bayburt- Mardin ve Şanlıurfa'da çektiği fotoğraflardan oluştuğunu söyledi.

Dernek aracılığıyla fotoğraf eğitimi alan kursiyerlerin eğitimleri süresince proje kapsamındaki Bayburt, Mardin ve Şanlıurfa'yı gezerek bu illerin köklü ve renkli kültürlerini fotoğrafladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin çektiği fotoğraflar birbirinden güzel ve hepsinin ayrı birer hikayesi var. Anadolu'nun köklü kültür birikimine sahip bu üç ilinin zengin kültür değerlerini yansıtan fotoğraflar arasında öğrencilerimizin uzun emek vererek çektiği fotoğraflar da var. Öğrencilerimiz bu fotoğrafları çekebilmek için uğraştı ama sonuç olarak değdi çünkü onların emekleri ve kendi bakış açılarıyla çektiği fotoğrafları şimdi Bayburt Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın desteğiyle Valilik binası önünde sergileniyor."

Öztürk, 100 fotoğrafın yer aldığı "Kadrajımdaki Kültürler" sergisinin, 6 Kasım'a kadar gezilebileceğini kaydetti.