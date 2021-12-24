Bayburt'ta kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları değerlendirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kurulu yılsonu değerlendirme toplantıları Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Cüneyt Epcim ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları konusunda yıl boyu yapılan çalışmalar değerlendirildi, koordinasyonu gerektiren durumlar ele alındı.

Vali Epcim, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk hakları konularında gerçekleştirilen çalışmaların eş güdüm içerisinde ve dikkatle gerçekleştirilmesini istedi. Konuya yönelik kurum ilgilileri ve sivil toplum kuruluşlarının bu noktada çalışmalara sunacağı katkının önem taşıdığına değinen Vali Epcim, "Farkındalığı artırıcı çalışmalara önem verilmesini istiyoruz. Örneğin dijital bağımlılıkla mücadele hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile Yeşilay'ın ilerleyen günlerde bir proje başlatacağını biliyoruz. Bu çok önemli." dedi.

Ülke genelinde üzerinde önemle durulan bir diğer başlığın suça sürüklenen çocuklar olduğuna değinen Vali Epcim, bu konudaki sosyal, ekonomik ve kültürel arka plan araştırmalarının önemine işaret etti.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda değerlendirme ve görüşlerini paylaşmalarıyla sona erdi. - BAYBURT