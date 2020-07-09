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Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı
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Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı

Bayburt'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla 25 kadın çiftçiye 150 bin adet tarhun fidesi dağıtıldı.

Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı
09.07.2020 08:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:36

Bayburt'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla 25 kadın çiftçiye 150 bin adet tarhun fidesi dağıtıldı.

Dünya mutfaklarının seçkin lezzeti, sindirim ve sinir sistemi problemlerinin tedavisi başta olmak üzere antiseptik özelliğiyle tıbbın birçok alanında yararlanılan Tarhun'dan elde edilen gelirin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu amaçla hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.

Projenin bir diğer ayağı olarak, Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar Köyü tarhun üretimi için özel alan belirlendi.

Vali Cüneyt Epcim, törende, salgınla mücadele çalışmalarına dünya genelinde devam edilirken üretim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğine işaret etti. Bu noktada Bayburt İl Özel İdaresi'nin tarımsal üretimi destekleyici çalışmalar yaptığına değinen Vali Epcim, "Bayburt ilimizde 'Darğun' olarak bilinen bitkimizi yetiştirme projesi kapsamında 25 kadın çiftimizi kapsayan dağıtım töreni için bir aradayız. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin ilimizi ziyaretlerinde yaklaşık 10 köyümüzde bu üretimi yapacak şekilde destek vermelerini istemiştik. Bunun neticesinde güzel sonuçlar ve destekler alıyoruz. Bu destekleri aldıkça insanımıza bunu katkı olarak sunmak istiyoruz." dedi.

Benzer çalışmalarla üretim zincirine destek vermek istediklerinin altını çizen Vali Epcim, Bayburt'ta tarhun yetiştiriciliğinin en az yüz yıllık geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.

Vali Epcim, Tarhun'un Bayburt'la anılmasını istediklerini kaydederek şunları söyledi: "Geleneksel olarak hamur işlerinde ve bazı mutfak ürünlerinde kullanılmakta. Bayburtluların severek tükettiği bir bitki. Aroması ve rayihası itibariyle diğer illerde yetiştirilenlerden çok daha özel hususiyetlere sahip. Bu bitkiyi Bayburt'un markası haline getirmeyi, Bayburt ile Tarhun'un her yerde bir arada anılmasını istiyoruz. Buna ilişkin tescil çalışmaları yapıldı. Bu da bizler için ayrıca memnuniyet verici. Bundan sonra da bu ve benzeri üretimlerle Bayburt çiftçisini desteklemek, geliştirmek istiyoruz."

Vali Epcim, projenin Bayburt'a ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen de Tarhun'un yöredeki kullanımının eskilere dayandığını bildirdi. Yörede yetiştirilen Tarhun'un diğer illerden farklı niteliklere sahip olduğunu belirten Ersen, "Bayburt'taki Tarhun'u diğer illerden ayıran özellikleri var. Bunu belirledik ve coğrafi işaretini aldık. Bu zaten bizim kültürümüzde var olan bir şey. Daha çok çorba ve böreklerde kullanılan bir bitkiydi. Kullanım alanını çeşitlendirdik. Dondurma, şerbet, lokum gibi bu çeşidi 15'e çıkaracağız. Bu pazarı büyütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ersen, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan 350 bin lira bütçeli bir diğer proje ile 650 bin fide daha dağıtılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım törenine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir dönüm alandan elde edilecek ekonomik getirisinin 60 dönümlük buğdaya denk olduğu ifade edilen bitki hatırlanacağı üzere daha önce çay, lokum, baharat, sabun, kolonya ile tarhunlu peynir ve lor şeklinde pazara sunulmuştu. Bu alanda yürütülen yeni çalışmalarla tarhunlu dondurma da tüketiciye sunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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