Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa

Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi

Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

08.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:39
Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi

Bayburt'ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz tıbbi maske üretimi yapan 2 işyerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve 17 top maske kumaşı ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

İzinsiz tıbbi maske üretimi ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; A.T. isimli işyerinde yapılan aramada toplam 930 adet koruyucu tıbbi maske, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi. Koruyucu tıbbi maskelerin ana imalathane ve deposu olarak kullanıldığı tespit edilen A.T. isimli iş yerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 264 adet koruyucu tıbbi maske,17 top maske kumaşı, 2 top maske lastiği, maskelerin paketlenmesi amacıyla kullanılan 82 adet boş kutu, çok sayıda tel klips ve lastik ele geçirildi.

İki işyerinden ele geçen toplam 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ve diğer malzemeler ile birlikte B.G., A.A., T.S. isimli şüpheli şahıslar ile Afgan uyruklu M.J., A.A, A.S.J. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmış olup, her iki iş yerine İl Sağlık ve Ticaret Müdürlüklerince gerekli idari işlemler yapılarak mühürlendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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