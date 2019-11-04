Bayburt'ta jandarma ekiplerinden özel hız denetimi

04.11.2019 12:49

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erzurum yolunda yapılan özel hız denetimi sırasında kural ihlali yapan sürücüler anında yakalandı.



Meydana gelen trafik kazalarında en büyük paya sahip olan hız kurallarına uymama ihlali nedeniyle trafik kural ihlallerini önlemek ve sürücülerde yakalanma algısını yüksek tutmak amacıyla Bayburt'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik, jandarma asayiş timleri ve huzur ve hızır timlerinin katılımı ile jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan özel hız denetiminde çok sayıda araç kontrol edildi.



Denetimlerde trafik ihlali yapan araç sürücülerine idari para cezası uygulanırken, bazı araçlarda trafikten men edildi. Trafik kazalarını önlemek için Jandarma Komutanlığı ekiplerince her türlü denetim ve eğitim faaliyetlere aralıksız devam edileceği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA