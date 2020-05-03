Bayburt'ta ilkbaharla birlikte doğa canlandı

Bayburt'ta baharla birlikte canlanan doğa ve çiçeklenen meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Bayburt'ta baharla birlikte canlanan doğa ve çiçeklenen meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir kavşak noktasında yer alan Bayburt'ta, havanın ısınmasıyla ilkbahar kendisini hissettirmeye başladı.

Doğanın canlanmasıyla birlikte çiçek açan meyve ağaçları fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA