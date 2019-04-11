Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu, yılın ikinci toplantısını yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığındaki toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, Bayburt'ta yatırımcı bölge kuruluşlarının toplamda 95 projesi bulunduğunu belirterek, "Bu projelerimizin maddi değeri 2 milyar 476 milyon 714 bin lira. Yine il kuruluşlarımızın devam eden 50 projesi var. Bunların bedeli de 365 milyon 228 bin lira. Bölge ve il kuruluşlarımızın yatırımlar proje toplamı da 145 ve bunların parasal değeri de 2 milyar 841 milyon 942 bin lira" dedi.

Pehlivan, Bayburt'ta en çok proje uygulayan kurumların başında DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünün geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"DSİ'nin ilimizde 66 projesi bulunuyor ve bu projelerin değeri 981 milyon 655 bin lira. İkinci sırada Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü geliyor. Karayollarının 15 projesinin toplam tutarı 1 milyar 479 milyon lira. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 9, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün 1, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüzün 3, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü'nün de 1 projesi yürütülüyor."

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın önceki ay içerisinde başkanlığın tüm bürokratlarıyla Bayburt'a gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemeler yaptığını anımsatan Pehlivan, bu ziyaret ve katkıları dolayısıyla başta Naci Ağbal olmak üzere kente gelen tüm bürokratlara teşekkürlerini iletti.

Toplantıya, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile ilgili bölge müdürleri katıldı.

Kaynak: AA