Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kadızade Mahallesi Nevzat Karaoğlu Caddesi'ndeki Haşim Ç'ye ait iş yerinde elektrikli battaniyenin fişinin prizde unutulması nedeniyle yangın çıktı.

Dumanların çıktığını gören devriye görevindeki polis ekibi, güvenlik önlemlerini alarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken iş yerinin bulunduğu binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir iş yerinde de hasar oluştu.

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada dumandan etkilenen iki kişi ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayburt'ta ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 01:36:54. #1.16#

title