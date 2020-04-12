Bayburt'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı
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Bayburt, Güncel

Bayburt'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı

Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapıyor.

12.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:34
Bayburt'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı

Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapıyor.

Grubun temsilcisi Kenan Ateş, yaptığı açıklamada, bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyası organize etmekten onur duyduklarını söyledi.

İlk etapta Bayburt plakası olan "69" gıda kolisiyle kampanyanın startını verdiklerini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bizler Bayburt Sarı Duvar Taraftar Grubu ve ailesi olarak Bayburt'ta bizlerin desteğine ihtiyaç duyan ailelerimize bir nevi destek ve moral olsun diye bir kampanya başlatıyoruz. Ailelerimize gıda yardımı yaparak onların bu zor günlerinde onlarla olduğumuzu göstererek hem hayır dualarını almak hem de bu virüs belası yüzünden çektikleri sıkıntıları bir nebze hafifletmek istiyoruz."

Ateş, vatandaşları kampanyaya destek olmaya da davet ederek, "Kampanyamıza katılmak isteyen hayırseverlerimiz Bayburt 1071 Rezidans evleri altında bulunan Migros marketi şubesinden isimlerini görevlilere yazdırarak koli başına 45 lira karşılığında katkıda bulunabilirler." dedi.

Kaynak: AA

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