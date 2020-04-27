Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi
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Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi

Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildiBAYBURT'taki Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan genel sağlık taramasında 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum çalışanı toplam 35 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi
27.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:01

Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi

BAYBURT'taki Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan genel sağlık taramasında 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum çalışanı toplam 35 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kurum, karantinaya alınırken, idari soruşturma başlatıldı. Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, '26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır' denildi.

HUZUR EVİ KARANTİNAYA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere 35 kişinin Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından huzur evi karantinaya alındı. 57 huzur evi sakininin kaldığı 15 personeli bulunan huzur evi girişine, 'Tam karantina uygulanmakta olup kuruluşa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır' yazılı uyarı notu asıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan huzur evi önünde polis ve bekçi ekipleri de nöbete başladı. Özel kıyafetli görevlilerin dezenfeksiyon çalışması yürüttüğü huzurevinde sağlık ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi

Kaynak: DHA

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