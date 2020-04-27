Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi (2) HUZUREVİ KARANTİNAYA ALINDIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere 35 kişinin Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından huzurevi karantinaya alındı.

HUZUREVİ KARANTİNAYA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere 35 kişinin Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından huzurevi karantinaya alındı. 57 huzurevi sakininin kaldığı 15 personeli bulunan huzurevi girişine, "Tam karantina uygulanmakta olup kuruluşa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" yazılı uyarı notu asıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan huzur evi önünde polis ve bekçi ekipleri de nöbete başladı. Özel kıyafetli görevlilerin dezenfeksiyon çalışması yürüttüğü huzurevinde sağlık ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. Bu arada testi pozitif çıkan 35 kişi, Bayburt Devlet Hastanesı'nde tedaviye alınırken, digerleri huzurevinde karantinada bulunuyor.

Kaynak: DHA