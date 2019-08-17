17.08.2019 10:20

Bayburt'ta hububat hasadına başlandı

Karadeniz Bölgesi'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Bayburt'ta üreticiler, hububat hasadına başladı.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta kent genelinde 50 bin hektar alanda hububat ekimi yapılıyor. Kentte yaşayanlar ağırlık olarak geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlıyor. Karadeniz Bölgesi'nin 'tahıl ambarı' olarak da bilinen Bayburt'ta çiftçiler, hububat hasadına başladı. Kentteki buğday ve arpa ekili alanlarda biçerdöverle yapılan hasatla elde edilen ürün, 2 hafta içinde tarladan kaldırılıyor. Kentte, yılda yaklaşık 50 bin ton civarında hububat hasadı gerçekleştiriliyor.

'GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜKLÜK VAR'

Bayramda da sıcak havaya rağmen tarlara girip hasat mesaisi yapan üreticiler, arazilerinde içme suyu sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hububat üreticisi Arif Sevimli Ağustos ayı itibariyle hasat başladı. Geçen yıla nazaran ekinimizde genel olarak bir düşüklük var, ama şükürler olsun yapacak bir şey yok. Yağmurlar el verse daha iyi olurdu tüm çiftçilere bol kazançlar dilerim dedi.

Çiftçi Sabahattin Pamukçu da, Bayburt'umuzda siftahı yapmış bulunuyoruz. Hasadımıza başladık. Bu sene inşallah çiftçinin beklediği şekilde fazla yüzü gülmese de hava kurak geçmesi nedeniyle hasadımızda düşüklük oldu. İnşallah diğer çiftçilerimizde hasadını bereketli geçer diye konuştu.

Biçerdöver operatörü Aziz Durmaz ise, sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalıştığını söyleyerek, hasadın verimli geçmesi temennisinde de bulundu.

Kaynak: DHA