Bayburt'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta üç işletmede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentte, 13 Aralık 2021'de mermer fabrikası, taş kırma eleme tesisi ve sulama kooperatifinden toplam 220 metre uzunluğunda bakır kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan özel çalışma grubu oluşturuldu.

Bayburt ve çevre illerde yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını M.K.A, E.Y. ve A.K'nin yaptığını belirleyen ekipler, üç farklı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, ifadeler doğrultusunda bir kısmını boş arazide buldukları kabloları, firma yetkililerine teslim etti.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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