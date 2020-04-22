Bayburt'ta Heybetepe Köyü karantinaya alındı
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Bayburt'ta Heybetepe Köyü karantinaya alındı

Bayburt'ta Heybetepe Köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

22.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:57
Bayburt'ta Heybetepe Köyü karantinaya alındı

Bayburt'ta Heybetepe Köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Heybetepe Köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 22.04.2020 saat 16.30'dan itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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