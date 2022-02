Bayburt'ta "Her Sınıfa Bir Şehit ve Gazi" projesinin tanıtımı yapıldı

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta Bir Şehit Bin Vefa Topluluğu tarafından hayata geçirilen "Her Sınıfa Bir Şehit ve Gazi" projesinin açılış töreni yapıldı.

Proje kapsamında her sınıfın kapısına bir şehit ve gazinin isminin yazılı olduğu tabelaların asılacağı "Her Sınıfa Bir Şehit ve Gazi" projesinin açılış töreni yapıldı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Bugün burada önemli bir programa şahitlik ediyoruz. Programı hazırlayan arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. 2 gün önce Bayburt'un düşman istilasından kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladık. Biz bu vatan için can verenleri, şehadet şerbetini içenleri dünde gördük bugünde görüyoruz. Kop Dağlarındaki mücadeleden bahsettik. Etkinlik kapsamında o gün orada bir yürüyüş yapıldı. Orada binlerce insanın vatan için, bayrak için 1916'lar da nasıl bir mücadele verdiklerini müşahede ettik ve şahit olduk. Bu cennet vatan bizim. Bugün eğer burada hür ve bağımsız yaşıyorsak bize bu vatanı hediye eden, bizim burada durmamızı sağlayan birileri var. Onlar bu vatan için can verdiler, kan verdiler ve biz onların verdiği kan ile can ile bugün ayaktayız. Onların ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu duygularla özellikle bu programı hazırlayan Bir Şehit Bin Vefa Topluluğunu kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşmaların ardından Başkan Pekmezci öğrencilere kitap hediye etti.

Düzenlenen törene, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Aydıntepe MHP İlçe Başkanı Eyüp Kardeş Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu Müdürü Enes Yavaşçay, MHP Bayburt Kadın Kolları Başkanı Tülay İpek, MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Çalışkan, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

