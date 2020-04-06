Bayburt'ta hayvan pazarında taşınma işleri başladı Bayburt tarım yerleşkesine taşınacak eski hayvan pazarında söküm ve yıkım işleri başladı.

Bayburt tarım yerleşkesine taşınacak eski hayvan pazarında söküm ve yıkım işleri başladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni tarım yerleşkesinin şehre tarım ve hayvancılıkta ivme kazandıracağını belirtti.

Büyük bir özveriyle ilk etapta canlı hayvan pazarı ve kesimhanenin gelecek sezona tamamlanması için gayret sarf ettiklerini aktaran Pekmezci, şunları kaydetti:

"Son aşamasındayız, yakın zaman da inşallah tarım yerleşkemizde canlı hayvan pazarı ve kesimhanemizi hazır hale getireceğiz. Şu an var olan hayvan pazarımızın metal aksamı ve hizmet binalarımızın çatılarını sökmeye başladık. Eski hayvan pazarını tamamen boşaltıp yeni yerimizde koronavirüs (Kovid-19) salgın yasakları kalktığında hizmet vermeye başlayacağız."

Kaynak: AA