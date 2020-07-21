Bayburt'ta hayvan pazarında "bayram" hareketliliği Hayvancılığın önemli merkezlerinden Bayburt'ta kurulan canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik dikkati çekiyor.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Bayburt'ta kurulan canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik dikkati çekiyor.

Yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla Şingah Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının yolunu tutan besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

Kentte salı günleri kurulan pazarda, özellikle Kurban Bayramı öncesinde yoğunluğun daha da arttığı gözleniyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 800 ila 1500 lira, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ila 20 bin liradan satışa sunuluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, salgın dönemindeki ekonomik durgunluğun ardından Kurban Bayramı'na doğru kentte önemli bir hareketlilik başladığını söyledi.

Bayburt'ta hayvancılığın her geçen gün arttığını belirten Ersen, şunları kaydetti:

"Bu da pazarda kendini gösteriyor. Bayram öncesinde bunu yeni açılan pazarımızda canlı olarak görmekteyiz. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak veteriner ekiplerimizi de çiftçimizin ayağına getirdik. Hayvan sevkiyatı, pasaport işlemlerini de yine çiftçilerimiz burada yapabiliyor. Tabii bu hayvancılık adına çok büyük bir gelişme. Çiftçinin üretmesinde problem yok, önemli olan çiftçinin ürettiğini satmasıydı. Dolayısıyla bu pazarla beraber bunu da gidermiş olduk. İnşallah hayvancılık adına daha önemli sonuçlar almaya devam edeceğiz."

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de yetiştiricilerin piyasadan memnun olduklarını ifade ederek, besicilerin Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçirdiğini, hayvan pazarının yeniden açılmasıyla rahat bir nefes aldığını aktardı.

Kurban Bayramı öncesi hem çiftçi hem de alıcıların fiyatlardan memnun olduğunu dile getiren Yıldırımtepe, "İl dışına hayvan götüren besicilerimizden de iyi haberler alıyoruz. Güzel satışlar olduğunu bizlere söylüyorlar." dedi.

Yıldırımtepe, kentin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını belirterek, bu yıl bitkisel üretimde yüksek rekolte beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA