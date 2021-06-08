Bayburt'ta hayırsever iş insanı 12 derslikli okul yaptıracak

Bayburt'un Gökçerede beldesinde hayırsever iş insanı Makbule Küçükçalık 12 derslikli ilkokul yaptıracak.

Bayburt'un Gökçerede beldesinde hayırsever iş insanı Makbule Küçükçalık 12 derslikli ilkokul yaptıracak.

Vali Cüneyt Epcim, Valilik makamında düzenlenen programda, hayırsever iş insanı Makbule Küçükçalık adına Fatih Erdem ile okul yapımı için protokol imzaladı.

Epcim, burada yaptığı konuşmada, kentte eğitim yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Gökçedere beldesinde bir ilkokul eksiği olduğunu belirten Epcim, "Bu ihtiyacı hayırsever Makbule Küçükçalık aracılığıyla yapma noktasında bir protokol imzalıyoruz. Makbule teyzemiz Valiliğimizin girişimleri ve temsilcisi Fatih Erdem beyin destekleriyle Gökçedere beldemizde 12 derslikli bir ilkokul yapacak." dedi.

Makbule Küçükçalık'a Bayburtlular adına teşekkür eden Epcim, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman ziyaretlerimizde Gökçederelilerin bizden önemli bir isteğiydi. Bizim 12 derslikli bir okula ihtiyacımız var diye hep söylenirdi. Uzun zamandır ihtiyacımız olan bu okulu hayırsever Makbule Küçükçalık teyzemizin yardımlarıyla, destekleriyle gerçekleştirmiş olacağız. Bu güzel haberi tüm Bayburtlularla paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu konuda bizlere, Makbule teyzemize ve Fatih Erdem'e e yardımcı olmak üzere Burhanettin Sarı da buranın müteahhitlik hizmetleri gibi destekleri kendisi sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci