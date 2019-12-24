Bayburt'ta hava durumu

24.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:44

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yarından itibaren ise hafta boyunca kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinde Giresun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor. Bölgede rüzgar güney yönlerden kuvvetli iç kesimlerde yer yer fırtına şeklinde esecek.



Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece, Demirözü'nde eksi 1 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.



Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 7 derece oldu.



Meteorolojik uyarı



Bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Öte yandan Bayburt'ta yarından itibaren hafta boyunca kar yağışı etkili olacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA