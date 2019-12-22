Bayburt'ta hava durumu

22.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:39

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar güney yönlerden hafif kuvvette esecek.



Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 7 derece olarak ölçüldü.



Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA