Bayburt'ta hava durumu

15.10.2019 09:59

Sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt'ta, bugün hava az bulutlu ve açık geçecek.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar genellikle Doğu ve Kuzey doğulu yönlerden hafif, aralıklı olarak orta kuvvette esecek.



Bayburt'ta gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değeri ise 24 olacak.



Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değeri Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde de 24, Demirözü ilçesinde ise 21 derece olacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA