Bayburt'ta haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı
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Bayburt'ta haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı

Bayburt Belediyesi ekiplerince kent genelindeki park, bahçe ve yeşillik alanlarda haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Bayburt'ta haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı
07.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:45

Bayburt Belediyesi ekiplerince kent genelindeki park, bahçe ve yeşillik alanlarda haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi ekipleri kene, sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yeşil alanlarda yoğunluk oluşmaya başladı. Bu durumdan dolayı çalışmalarını hızlandıran ekipler haşerelere göz açtırmıyor.

Tüm yeşil alanlarda çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, ilk olarak ot biçme, ot toplama çalışması gerçekleştirirken ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Toplum sağlığı için çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarımız devam ederken sivrisinek ve kene gibi haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Ama ailelerden ricamız çocuklarıyla yeşil alanlara, park ve bahçelere çıkarken daha dikkatli olmaları" diye konuştu.

"Ölüm riski korona virüse göre 3 kat daha fazla!"

Öte yandan kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının sıkça görüldüğü coğrafyada bulunan Bayburt'ta uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan vatandaşları uyardı.

Türkiye, korona virüs salgını ile mücadele ederken, bazı illerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ortaya çıktı. KKKA vakalarının en çok görüldüğü yerlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyaran uzmanlar, "Bu yıl normalden erken görülmeye başlayan KKKA vakalarında büyük artış yaşandı. Kenenin öldürücülük özelliği Covid-19'a göre 3 kat daha fazladır. Bu vakalar ölümle sonuçlanabileceği gibi hastalığın hafif şekilde atlatılması erken teşhis ve tedavi ile mümkün olabilir. Hastalığın Türkiye' ye Rusya'dan göç eden kuşlar üzerindeki kenelerle ulaştığı düşünülmektedir. Bu hastalık, insanlarda ateş ve kanamalarla kendini gösterip, ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hastalığın kesin bir tedavisinin ve aşısının olmadığı için keneden korunma önemlidir. Bu hastalık öldürmediği durumlarda 2 hafta içinde iyileşiyor ve kişi yaşam boyu bağışıklık kazanıyor. Kene popülasyonunda artış var. Kene popülasyonu gittikçe yayılıyor. Daha önceden sadece Kelkit Vadisiyle sınırlı bulunan kene şu anda güneye doğru inmeye başladı. Ege'de de görülmeye başladı, Akdeniz bölgesinin kuzeylerinde görülmeye başladı. Ondan dolayı ülkemizin tamamının bu noktada mutlaka mücadelenin hızlı bir şekilde yapılmalıdır" dedi.

"Tedbirler alınmalı"

"Vatandaşlar hastalıktan korunmak için bahçe, tarla, ahır ve pikniğe giderken uzun kollu ve açık renkli elbise giymeli. Pantolon paçaları çorap içine alınarak, eve dönüşlerde mutlaka vücut ve elbiselerini kontrol etmeli. Çıplak elle tutulmamalı, kenenin ısırdığı yer antiseptik ile temizlenmeli. Kenelerin insan vücuduna tutunmalarında çıplak elle temas etmeden en kısa sürede ince uçlu pens veya eldiven, bez ve poşet gibi çıplak elle teması önleyen malzemeler kullanılarak çıkarılmalı. Kene tutunan yeri, su ve sabunla temizleyerek, tentürdiyot veya baticon gibi bir antiseptik ile silinmelidir. 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülürse en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Hastalıkla mücadelede, kene popülasyonunun baskı altına alınmalıdır. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarını yıl içerisinde en az 3 kez ilaçlatması gerekiyor. Açık renkli kıyafetler, eve gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, hayvanlarını ilaçlamalarını ve toplumda oluşan 'kenenin zararsız bir hayvan olduğu' düşünülmesinin önüne geçilmelidir. Korona virüse karşı etkili olan sosyal mesafe kuralını, KKKA hastalığında da farklı yöntemlerle kenelere karşı uygulamalıyız." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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