Bayburt'ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı Bayburt'ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Bayburt'ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizde yaşanan covid-19 salgından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilimizde kurulan halk pazarı geçici olarak kapatılmıştır" denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA