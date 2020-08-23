Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusu çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esecek.

Gün içerisinde 20 derece hava sıcaklığının öngörüldüğü Bayburt ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun'un Doğu İlçelerinde (Görele, Doğankent, Çanakçı) görülecek yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın; bugün (22.08.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. - BAYBURT

Kaynak: İHA