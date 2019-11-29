Bayburt'ta gıda işletmeleri denetlendi

29.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:22

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bu yıl gıda işletmelerine 1335 denetim yapıldığını bildirdi.

Ersen, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm illerde uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında Bayburt'ta da gıda satışı yapan gıda işletmelerinin denetlendiğini belirtti.

Kentteki gıda işletmelerinin bu yıl toplam 1335 kez denetlendiğini vurgulayan Ersen, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren konuda denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.

Ersen, okul kantinleri ve yemekhaneleri ile lokanta, restoran, dönerci, fastfood gibi toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin de denetleneceğini aktardı.

Kaynak: AA