Bayburt'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Sakarya Savaşı'nın ardından TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenlerle kutlandı.

Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi'nde bulunan şehitlikte tören düzenlendi. Törene, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal il protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Tören protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve müftülük görevlisi tarafından yapılan dua ile program sona erdi. - BAYBURT